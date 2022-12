Peste 406 tone de ambalaje reciclabile,colectate de automatele PETrica, din Brasov

Peste 406 de tone de ambalaje reciclabile de bauturi, din aluminiu, sticla si plastic au fost colectate de automatul PETrica, din Brasov, intr-un an si patru luni de la amplasarea primului colector, in Piata Livada Postei, din centrul orasului, in cadrul parteneriatului intre companiile Envipco si Brai-Cata si Primaria Municipiului Brasov.Sistemul, menit sa ii recompenseze pe brasoveni cu bilete de calatorie gratuite pentru mijloacele de transport in comun, in schimbul ambalajelor colectate ... citeste toata stirea