Peste 45.200 de masini electrice, in circulatie in Romania

Peste 45.200 de masini electrice circula, in prezent, pe soselele din Romania, dintre care aproape 5.000 de unitati au fost inmatriculate in primele patru luni din 2024, conform unei analize de piata realizate de unul dintre cei mai importanti jucatori in domeniul mobilitatii electrice din Romania, transmite Agerpres.Datele centralizate de Lektri.Co in Indexul de e-mobilitate arata ca, in trei dintre cele patru luni ale acestui an, s-a constatat o crestere a numarului de inmatriculari de ... citește toată știrea