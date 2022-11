Peste 5.000 de copii din judetul Brasov fac naveta la scoala

Aproape 200 de mii de elevi din Romania fac naveta in anul scolar 2022-2023, potrivit estimarilor facute de Ministerul Educatiei. Dintre acestia, 5.362 sunt in judetul Brasov. De patru ori mai multi fata de anul scolar anterior, cand au fost 1232. Acestia nu primesc bani de transport, deoarece ordonanta care prevedea acest lucru se afla inca in circuit de avizare, la mai bine de doua luni de la inceperea noului an scolar, potrivit oficialilor din Minister. Insa, conform aceleiasi surse, se ... citeste toata stirea