Peste 5.000 de persoane vor ajutor de la stat pentru procedurile de fertilizare in vitro

Peste 5.000 de solicitari au fost depuse de persoanele care doresc sa beneficieze de sprijinul financiar de la stat pentru procedurile de fertilizare in vitro, anunta ministrul Familiei Gabriela Firea, care precizeaza ca pana acum au fost introduse in sistem peste 1.000 de solicitari, iar vineri se va intruni comisia de analiza care va verifica documentele si va declara eligibile primele dosare.Toate dosarele transmise acum sunt valabile si in anul 2023, mai afirma ministrul, potrivit News.ro.