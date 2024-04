Peste 50 de incendii de vegetatie, in judetul Covasna, in acest an

Numarul incendiilor de vegetatie produse deja de la inceputul acestui an la noi in judet se apropie de numarul total de anul trecut, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Covasna, respectiv 51 in primele 3 luni ale anului, fata de 57 inregistrate in tot anul 2023. Suprafata afectata a fost de circa 85 de hectare, iar in 80% dintre cazuri, cauza de producere a arderilor a fost focul deschis in spatii deschise.Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, sg. maj. Alexandru Marian ... citește toată știrea