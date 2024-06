Peste 50% dintre romani prefera sa aiba in locuinta, in perioada verii, o temperatura cuprinsa intre 21 si 23 de grade

Peste jumatate dintre romani (57%) prefera sa aiba in locuinta, in perioada verii, o temperatura cuprinsa intre 21 si 23 de grade, in timp ce patru din zece persoane (42%) folosesc aparatul de aer conditionat aproape zilnic, releva rezultatele unui sondaj publicat, marti, de E.ON.In acest context, la ora actuala, circa o treime dintre gospodariile din Romania sunt dotate cu minimum un aparat de aer conditionat, arata un studiu realizat de companie in primul trimestru al acestui an.De ... citește toată știrea