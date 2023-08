Peste 500 de apeluri prin 112, prin care se anunta prezenta ursilor in localitatile judetului Brasov, au fost efectuate in perioada ianuarie-iunie 2023.Problema prezentei ursilor in oras a dezbatuta in sedinta Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Brasov care a avut loc in aceasta saptamana la Consiliul Judetean, pornind de la informarea prezentata de colonel Cristian-Elly Palistan, inspector-sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) "Nicolae Titulescu" Brasov. ... citeste toata stirea