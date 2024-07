Peste 544.000 de turisti au ajuns in Brasov in primele 5 luni din 2024

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele cinci luni din acest an, au insumat 4,455 milioane persoane, in crestere cu 2,5% fata de perioada similar din anul 2023. 18,4% din total sunt turisti straini, cei mai multi veniti din Italia, Germania si Regatul Unit, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS)."Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere ... citește toată știrea