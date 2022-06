Peste 60.000 de turisti au fost pe litoral de Rusalii

Peste 60.000 de turisti au fost pe litoral cu ocazia mini-vacantei de Rusalii, cu mult mai multi fata de perioada similara a anului trecut, cand pe litoral au fost doar 10.000 de turisti, in contextul unui an 2021 dominat inca de restrictii si de temeri, conform datelor Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), obtinute in urma consultarilor touroperatorilor specializati si a partenerilor hotelieri."La acest aflux de turisti a contribuit mult eliminarea totala a restrictiilor, ... citeste toata stirea