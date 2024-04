Peste 60 de persoane cu COVID-19 sunt internate in spitale

Ministerul Sanatatii informeaza, marti, ca 69 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, iar in ultima saptamana au fost raportate doua decese.La ATI sunt internati cinci pacienti cu SARS-CoV-2.Din totalul pacientilor internati, sase sunt minori, fiind tratati in sectii.In saptamana 1 - 7 aprilie au ... citește toată știrea