Peste 600 de locuri si posturi neocupate dupa examenul de Rezidentiat 2022

Peste 600 de locuri si posturi au ramas neocupate in urma examenului de rezidentiat din 20 noiembrie, iar pentru acestea ar putea fi organizata o sesiune de concurs "in mod extraordinar" in prima jumatate a anului 2023, anunta Ministerul Sanatatii (MS)."Avand in vedere ca multe dintre locurile ramase neocupate sunt din categoria specialitatilor deficitare (medicina de urgenta, medicina de familie, ATI, neonatologie, specialitati chirugicale pediatrice, sanatate publica si management, ... citeste toata stirea