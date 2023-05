Un numar de 61.218 cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii - au fost raportate in perioada 15 - 21 mai, a informat Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit INSP, s-au inregistrat cu 3,6% mai putine cazuri comparativ cu saptamana precedenta."Variatia in plus fata de media calculata de 38.717 cazuri din aceleasi saptamani din 5 ... citeste toata stirea