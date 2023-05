Peste 64% dintre romani au deja planuri de concediu pentru sezonul estival. Majoritatea opteaza pentru a petrece vacanta de vara din acest an in destinatii europene.Romanii se pregatesc de pe acum concediile pentru sezonul estival, arata cel mai recent studiu realizat de agentia de turism online Vola.ro.Aproape 80% dintre romani vor merge in destinatii europene in aceasta vacanta de vara, iar peste jumatate dintre acestia sunt dispusi sa cheltuiasca cel mult 300 de euro pentru ... citeste toata stirea