Peste 65.800 de mese calde, oferite elevilor defavorizati din 15 localitati covasnene

Peste 65.800 de mese calde au putut fi oferite in acest an scolar elevilor covasneni care provin din medii defavorizate, cu ajutorul sumelor adunate in cadrul programului KinderEd - Diakonia. In total, 535 de copiii de clasele primare, care invata in scoli din Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si alte 13 localitati covasnene, au primit cate un pranz zilnic si au participat la activitati educative de dupa-amiaza, iar initiatorii programului sunt in cautare de sponsori pentru anul scolar 2024-2025.