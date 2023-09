Un numar de 7.920 de cazuri noi de imbolnavire cu Alzheimer au fost raportate, in 2022, de catre medicii de familie, a informat Institutul National de Sanatate Publica, potrivit caruia aceasta maladie reprezinta cea mai frecventa forma de dementa si poate contribui la 60 - 70% din aceste cazuri.Ziua Internationala de Lupta impotriva Maladiei Alzheimer, lansata in anul 1994 sub umbrela federatiei internationale Alzheimer Disease International (ADI) si sub patronajul Organizatiei Mondiale a ... citeste toata stirea