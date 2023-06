Peste 70 de Dacii au putut fi admirate, sambata, 16 iunie, in Piata Sfatului. A fost cea de-a 15-a editie a Intalnirii Nationale Dacia Clasic, la care "piesa de rezistenta" a fost o Dacie "papuc" 1302 in curs de restaurare. Proprietarul ei, Dan Becheanu, din Bucuresti, a lansat si un sondaj printre vizitatori, care sa spuna ce culoare ar vrea sa aiba viitoarea "bijuterie pe roti". Automobilul este extrem de rar in tara noastra, mai exista mai putin de 10 astfel de exemplare, iar Dan Becheanu a ... citeste toata stirea