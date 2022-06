In weekendul care tocmai s-a incheiat, vremea nu a fost prietenoasa in Prahova si Brasov. Cu toate acestea, turistii nu au renuntat la ideea de a calatori si de a se relaxa la munte. Gradul de ocupare al unitatilor de cazare din statiunile montane a fost, in medie, de peste 60-70%.Turistii nu s-au speriat de ploi si au venit in numar destul de mare pentru aceasta perioada la munte. ... citeste toata stirea