Peste 70% grad de ocupare in Poiana Brasov, de Rusalii

Turistii nu s-au speriat de ploi si au venit in numar destul de mare pentru aceasta perioada in statiunile din Brasov si Prahova. Destinatia preferata a fost Poiana Brasov, unde gradul de ocupare din hoteluri si pensiuni a fost de peste 70%. Cei mai multi au optat pentru un sejur de 3 nopti, pentru care au platit, in medie, intre 150 si 200 de euro. Turistii au ales plimbarile prin natura, dar au vizitat in numar mare si centrul de agrement din Poiana Brasov, ori s-au relaxat in Masivul ... citeste toata stirea