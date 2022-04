Peste 700.000 de cetateni ucraineni au ajuns in Romania de la inceputul razboiului. Cati bani au cheltuit autoritatile pentru refugiati

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca peste 700.000 de cetateni din Ucraina au intrat in Romania de la izbucnirea razboiului din tara vecina. Esara noastra a solicitat mecanismelor europene deconturi de 300 de milioane de lei pentru refugiati.Ministrul de Interne a precizat ca peste 700.000 de cetateni din Ucraina au venit in Romania, de la izbucnirea conflictului din tara vecina, dintre care 80.000 au ramas in Romania, relateaza News.ro."Din 24 februarie, pana in prezent, in ... citeste toata stirea