Peste 700 de concurenti au luat, sambata, 2 septembrie, startul, in Rasnov Medieval Run, editia a II-a. Au fost concurenti atat din tara, cat si din strainatate, iar cel mai mic a avut 2 ani si a mers alaturi de parinti pe un traseu de 300 de metri, in vreme ce decanul de varsta are peste 70 de ani. Au fost mai multe competitii deschise concurentilor, atat amatori, cat si profesionisti, dupa cum ne-a spus organizatorul evenimentului, Iulia Dragutu: "Avem doua probe destinate adultilor, una de ... citeste toata stirea