Peste 700 de persoane au alergat, in weekend, pentru EI, pacientii ingrijiti de Hospice, la cea de-a 15-a editie a crosului caritabil organizat de Fundatie in acest weekend, pe Aleea de Sub Tampa. In urma evenimentului s-au adunat peste 75.000 de euro, care vor fi folositi pentru serviciile gratuite de care beneficiaza pacientii Hospice.Cea mai populara cursa a crosului a fost Cursa de 2 km, care a numarat aproape 240 de concurenti la start. O cursa extrem de disputata a fost si Cursa de 10 ... citeste toata stirea