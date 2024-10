Peste 770 de sesizari privind prezenta ursilor in judetul Brasov, inregistrate anul acesta

Jandarmii brasoveni au intervenit, in primele noua luni ale anului 2024, in peste 770 de cazuri in care a fost sesizata prezenta ursilor.Rezultatele misiunilor desfasurate de Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Nicolae Titulescu" Brasov, in perioada 01.01.2024 - 30.09.2024, pe linia combaterii si prevenirii patrunderilor in fondul forestier, cinegetic si de vanatoare, precum si pe linia gestionarii solicitarilor de interventie la animale periculoaseActiunile intreprinse de jandarmi in ... citește toată știrea