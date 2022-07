Peste 800 de cazuri de COVID-19, in Brasov

Potrivit informatiilor furnizate de Directia de Sanatate Publica incidenta in municipiul Brasov este 2,02 la mia de locuitori. In judet rata de infectare este 1,37.Sunt pozitive 891 de persoane.Cea mai mare incidenta este in Fundata, 5,71.LOCALITATEAPOPULAEsIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENEsA11.07.2022 - total6500248911.37FUNDATA70045.71CINCU201452.48ORAS RUPEA6003132.17MUNICIPIUL BRASOV2916475892.02ORAS GHIMBAV8202161.95CRISTIAN6752131.93DRAGUS111521.79SANPETRU11241201.78BRAN531191. ... citeste toata stirea