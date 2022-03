Peste 84 milioane euro, fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov. Ce localitati beneficiaza de aceste investitii

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov, in valoare de 84,26 milioane euro, a fost aprobat de Comisia Europeana. Finantat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), proiectul va asigura fondurile pentru realizarea de investitii de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in 24 unitati administrativ-teritoriale: 18 in judetul Sibiu si 6 in judetul Brasov."Le multumesc colegilor din echipa Autoritatii de ... citeste toata stirea