Ministerul Sanatatii anunta ca, in perioada 02 - 08 octombrie, s-au confirmat 9.719 cazuri noi de COVID-19, mai putine decat in saptamana precedenta cand au fost peste 13.000 de cazuri. 75 de persoane sunt internate la ATI, iar 176 de copii sunt in spital, din cei peste 1.200 de pacienti internati."In ... citeste toata stirea