Peste 900 de cazuri noi de rujeola, in ultima saptamana

Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2024, s-au confirmat 10.607 cazuri de rujeola.In ultima saptamana, s-au inregistrat 912 cazuri noi si un deces - un barbat din Arges in varsta de 38 de ani, vaccinat antirujeolic cu o doza, avand comorbiditati infectie HIV stadiu C3/SIDA in esec ... citește toată știrea