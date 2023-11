Peste trei milioane de persoane au participat in weekend la examenul anual pentru ocuparea unui post de functionar public in China, a anuntat luni presa oficiala, un numar record care scoate in evidenta ingrijorarile tinerilor cu privire la siguranta locului de munca in contextul economiei care incetineste, informeaza Reuters, citat de Agerpres.In conditiile unei rate ridicate a somajului in randul tinerilor din cea de-a doua economie a lumii, perspectiva unei cariere mai putin stralucite de ... citeste toata stirea