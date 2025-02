Peste un milion de lei, pentru hrana nevoiasilor din Fagaras

Daca in municipiul Brasov cantina sociala finantata de la bugetul local a fost desfiintata in urma cu foarte multi ani, in municipiul Fagaras aceasta structura este inca deschisa, functionand in subordinea Directiei de Asistenta Sociala. Cheltuielile acestei cantine nu sunt foarte mici, doar pentru achizitionarea produselor alimentare necesare prepararii portiilor fiind luata in calcul, pentru acest an, suma maxima de 1.087.489 de lei, fara TVA.Pentru achizitionarea alimentelor, Directia de ... citește toată știrea