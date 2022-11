Peste un sfert dintre tinerii romani nu lucreaza si nu studiaza

Peste 25% dintre tinerii romani cu varste cuprinse intre 15-29 de ani nu lucreza si nu urmeaza studii sau cursuri de formare, potrivit datelor Eurostat aferente trimestrului 2 din acest an.Romania ocupa locul al doilea in Uniunea Europeana in functie de ponderea tinerilor care nu sunt inscrisi la nicio forma de invatamant si nu lucreaza, cu un procent de 25,7%. In Italia, procentul este de aproape 40%. La nivelul UE, aproximatv 1 din 4 (aproape 25%) din tinerii cu varsta de 20-34 de ani nu ... citeste toata stirea