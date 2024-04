PET-rica "se muta" la SGR

Primaria Brasov are in plan sa se implice in colectarea deseurilor reciclabile prin Sistemul Garantie-Returnare, care este functional in Romania incepand din 29 noiembrie 2023. Mai exact, marti, 9 aprilie, primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat ca a inceput demersurile pentru achizitionarea unor sisteme tip RVM (Reverse Vending Machine - distribuitor automat reversibil), cunoscute in Brasov cu denumirea "PET-rica", prin care sa se colecteze de la populatie ambalajele cu garantie.Primul ... citește toată știrea