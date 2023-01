"PET-rica", un pariu castigator in Brasov

Lansata la Brasov in luna septembrie a anului 2021, campania "Bine faci, Bine Primesti!", prin care au fost amplasate in oras trei dispozitive de tip "PET-rica", care ofera calatorii pe mijloacele de transport in comun in schimbul ambalajelor de plastic, sticla si aluminiu s-a dovedit una de succes. Astfel, potrivit informatiilor Primariei Brasov, pana in 3 ianuarie 2023 au fost colectate 5,2 milioane de ambalaje, dintre care 4.758.530 numai in anul 2022.Programul de functionare a celor 3 ... citeste toata stirea