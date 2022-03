"Peticirea" conductelor de caldura din Brasov, 5.999.999 lei pana la finalul anului

Serviciul Public Local de Termoficare (SPLT) Brasov cauta o firma care sa realizeze reparatii curente si in regim de interventii cu caracter de urgenta, interventii accidentale, la retele termice de transport si distributie pana la finalul acestui an. Licitatia pentru atribuirea contractului, cu o valoare estimata de 5.999.999 lei, cu tot cu TVA, a fost lansata in 2 martie, iar ofertele de la firmele interesate sunt asteptate pana in 21 martie 2022.Potrivit anuntului licitatiei, pentru acest ... citeste toata stirea