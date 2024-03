Petitia Coliban "Brasovul vrea spitale" si replica Vecerdi "lasa in paragina si ce avem"

Proiectele noilor spitale ale Brasovului, in etapa electorala a strangerilor de semnaturiIntrate in impas din punct de vedere al implementarii, proiectele celor doua noi spitale ale Brasovului (Spitalul Clinic Regional de Urgenta si Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase) sunt acum folosite pentru atragerea electoratului. Mai exact, primarul Brasovului, Allen Coliban, a lansat in 28 februarie petitia "Brasovul vrea spitale" pe platforma petitieonline.com, care, pana joi ... citește toată știrea