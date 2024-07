Petre Roman, audiat la Parchetul General in dosarul Mineriadei. Ce acuzatii il vizeaza pe fostul premier

Fostul premier Petre Roman s-a prezentat, vineri dimineata, la Parchetul General, pentru a da declaratii in Dosarul Mineriadei.La intrare, acesta a afirmat ca niciuna dintre acuzatii nu se poate retine impotriva sa."Niciuna dintre acuzatii nu se poate retine impotriva mea. Am venit sa lamuresc asta. Vor determina dumnealor", a spus Petre Roman reporterilor.La mai bine de 30 de ani de la evenimentele in care au fost impuscate 4 persoane, iar ... citește toată știrea