PETrica a colectat intr-un an, cat altii in 10: aproape 4.000.000 de ambalaje pentru bauturi

PETrica a colectat aproape 4.000.000 de ambalaje pentru bauturi, intr-un an, prin intermediul celor trei automate.A trecut un an de la editia 2021 a Forumului Oraselor Verzi, cand a fost montat primul PETrica, automatul inteligent de colectare a ambalajelor pentru bauturi, din plastic, metal si sticla. Bilantul este cu adevarat spectaculos. In prezent sunt functionale trei aparate PETrica si au fost colectate aproape 4.000.000 de recipiente, mai intai din zonele Livada Postei, Racadau, Astra ... citeste toata stirea