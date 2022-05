"PETrica", din nou fara bani de bilete pentru mijloacele de transport in comun din Brasov

Pentru a doua luna consecutiv, suma alocata de municipalitatea brasoveana pentru titluri de calatorie pe mijloacele de transport in comun ale RATBV in schimbul deseurilor reciclabile este epuizata inainte de incheierea lunii. Astfel, Primaria Brasov ca luna aceasta, brasovenii mai pot preschimba tichetele de la PETrica pe titluri de calatorie pana in data de 15 mai 2022, inclusiv.In aceasta luna, in medie, in fiecare zi, la cele trei dispozitive de tip PETrica ... citeste toata stirea