Liderul pietei carburantilor din Romania, Petrom, continua ieftinirea carburantilor, inceputa luna trecuta pe 20 aprilie, zi in care motorina a scazut sub 7,5 lei pe litru..Marti, 14 mai, a avut loc cea de-a opta reducere de pret din aceasta perioada. De data aceasta, motorina si benzina s-au ieftinit cu cate 4 bani pe litru, iar motorina ramane in ... citește toată știrea