PFA-urile si II-urile pot deveni SRL-uri dupa un an de activitate

Parlamentul a adoptat recent legea care permite persoanelor fizice autorizate (PFA), Intreprinderilor Individuale (II) si Intreprinderilor Familiale (IF) sa devina firme (SRL).Conform noii legi, persoanele fizice autorizate (PFA), intreprinderile individuale (II) si intreprinderile familiale (IF) vor putea opta, dupa minimum un an de functionare, pentru modificarea formei de organizare in societate in una dintre formele prevazute la art. 2 din ... citește toată știrea