Pfizer anunta ca pastila sa anti-Covid-19 este eficienta si impotriva Omicron

Pfizer sustine ca noua pastila Covid-19, Paxlovid, a fost eficienta impotriva variantei Omicron in testele de laborator, un semn timpuriu incurajator ca medicamentul va fi un instrument important in timp ce tulpina se raspandeste.Pfizer a declarat marti ca componenta principala a medicamentului, nirmatrelvir, a lucrat in trei studii de laborator separate. Pacientii iau doua comprimate de nirmatrelvir impreuna cu un comprimat dintr-un alt antiviral numit ritonavir de doua ori pe zi timp de ... citeste toata stirea