Pianul calator - Clasic ajunge la Brasov in 26 mai. La Sala Patria

Noua editie, cu numarul 12, a turneului national al pianistului Horia Mihail, intitulat Pianul calator, incepe pe 12 mai la Piatra Neamt, iar in Brasov va ajunge in 26 mai. Concertul va incepe de la orele 19.00, la Sala Patria.Un program cu tema Clasic, ce alatura trei celebre sonate si o fantezie pentru pian solo de Haydn, Mozart si Beethoven, pilonii clasicismului vienez, va incanta publicul care revine de fiecare data cu placere in salile de concert sau in aer liber, pentru a asculta ... citeste toata stirea