Piata auto din Romania va scadea usor in 2025

Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania estimeaza ca piata auto din Romania va cunoaste in 2025 o stagnare -in fapt o usoara scadere de -0,4%- dupa trei ani de crestere, in contextul global dificil pentru aceasta industrie.Alte prognoze ale APIA mari arata ca:Autovehiculele "electrificate" isi vor continua ascensiunea intr-un ritm accelerat in 2025 ( +34,6%), hibridele ramanand vedete si in acest an;Masinile pur electrice vor avea o revenire remarcabila dupa un ... citește toată știrea