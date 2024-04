Piata berii din Romania a continuat sa scada anul trecut pe fondul majorarii accizei si al conflictului din Ucraina

Piata berii din Romania a continuat sa scada si in 2023, ajungand la un volum de 15 milioane de hectolitri, cu 5% mai mic raportat la anul anterior, pe fondul majorarii accizei, care s-a reflectat in preturi, si al acutizarii conflictului din Ucraina, ce pune presiune pe furnizarea de materii prime si costuri mai mari pe lantul de productie, a declarat, marti, directorul Asociatiei Berarii Romaniei, Julia Leferman, intr-o conferinta de presa, citata de Agerpres."Anul trecut, am observat o ... citește toată știrea