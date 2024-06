Piata imobiliara si de design interior, in continua crestere

Tot mai multi romani atat din tara, cat si cei din diaspora, dar si straini din Europa, Orientul Mijlociu si SUA vizeaza achizitia de apartamente, case sau vile, in special proprietati de lux, in Brasov sau in Capitala, fie pentru a le inchiria ulterior, fie pentru a se stabili in tara pentru investitii, potrivit datelor MiSo Architects, unul dintre principalele studiouri de design interior si consultanta imobiliara de pe piata. Piata imobiliara din Romania este in continua dezvoltare, ceea ce ... citește toată știrea