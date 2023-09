Piata de investitii imobiliare din Romania a inregistrat o valoare de 168 de milioane de euro, in primul semestru al acestui an, aproape la jumatate comparativ cu nivelul din 2022, releva datele cuprinse in raportul Colliers, publicat marti.In aceasta marja, segmentul industrial si logistic reprezinta aproximativ 36% din total, iar cel al birourilor circa 31%.Conform raportului, cea mai mare tranzactie a anului a fost una de tip vanzare si reinchiriere a depozitelor ... citeste toata stirea