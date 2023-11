Dupa anii de euforie post-pandemie, cu cresteri de doua cifre, piata mondiala a luxului ar urma sa revina in acest an la un ritm mai "normal" de crestere de o singura cifra, dar chiar si asa va ajunge la vanzari de 1.500 de miliarde de euro, arata un studiu realizat de firma de consultanta Bain and Company, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Piata mondiala a luxului ar urma sa ajunga la 1.500 de ... citeste toata stirea