Avand in vedere ca a venit vara, Primaria Brasov a inceput pregatirile pentru spectacolele ce se vor desfasura in aer liber in zona centrala orasului. Astfel, in perioada 15 iunie - 15 iulie, in Piata Sfantul Ioan sunt programate 11 evenimente in aer liber, iar pentru ca acestea sa se poata desfasura, Primaria Brasov va contracta servicii organizare a evenimentelor, valoarea contractului fiind estimata la 225.148 lei, cu tot cu TVA.Prin acest contract, prestatorul va trebui sa ... citeste toata stirea