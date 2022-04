Piata Sfatului din Brasov se pregateste pentru o noua fata. Edili: "Va fi una de secol al XXI-lea"

A fost desemnata firma castigatoare a concursului de solutii pentru redesenarea Pietei Sfatului. Proiectul ar putea demara anul viitor A fost desemnat castigatorul concursului de solutii pentru Piata Sfatului din Brasov.Firma de arhitectura Star, din Bucuresti, a dat echipa castigatoare, cu un proiect care pune in valoare atat istoria prezenta si azi in Punctul zero al Brasovului, cat si functionalitatile pe care trebuie sa le indeplineasca acest spatiu definitoriu pentru orasul de la poalele ... citeste toata stirea