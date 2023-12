Cateva mii de brasoveni si turisti au asistat joi seara, in Piata Sfatului, la aprinderea luminitelor din bradul de Craciun si din Centrul istoric al orasului. Evenimentul a inceput la 17.30, insa oamenii au mers in piata cu mult timp inainte, pentru a prinde un loc cat mai bun.Inainte ca primarul Brasovului, Allen Coliban, porneasca iluminatul de sarbatoare, in Piata Sfatului a fost un show de lasere.Primele luminite care s-au aprins au fost cele peste 200.000 de beculete din bradul de ... citeste toata stirea