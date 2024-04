Piata Unirii, inchisa sambata

Orasul de la poalele Tampei va gazdui sambata, 6 aprilie, a 11-a editie a Semimaratonului Brasovului, o competitie care include atat alegare pe asfalt, cat si pe drumuri forestiere si poteci. Vor fi doua probe, un semimaraton si un cros al liceenilor, iar pentru ambele startul se va da in Piata Unirii, la ora 12.00.De altfel, avand in vedere ca se va organiza aceasta competitie, RATBV a anuntat ca intre 11.50 - 12.10, circulatia autobuzelor de pe liniile 4, 50 si 52 in zona Schei va fi ... citește toată știrea