Brasovenii din centrul istoric au avut posibilitatea sambata, 13 mai, sa cumpere produse agricole si agroalimentare direct de la producatori, chiar in cartierul lor. Piata volanta a ajuns in Piata Unirii din Schei si inca din prima ora de la deschidere, deja localnicii se aprovizionau cu fructe si legume."Ma bucur ca au venit aici, in Prund, ca nu trebuie sa ma rog de cineva sa mearga sa cumpere pentru mine. As fi vrut saptamanal. Am inteles ca o data pe luna va fi. E o idee excelenta si o sa ... citeste toata stirea